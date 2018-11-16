Злоумышленница, используя свое служебное положение, похитила денежные средства с банковской карты потерпевшей, совершив их перевод на свой счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в кражах денег с банковских карт.В полицию поступило сообщение от 87-летней москвички о том, что с ее счета, открытого в одном из банков на Большой Переяславской улице, похищены денежные средства. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 25-летнюю приезжую женщину – сотрудницу данного банка. Установлено, что злоумышленница, используя свое служебное положение, похитила денежные средства с банковской карты потерпевшей, совершив их перевод на свой счет. В дальнейшем женщина распорядилась ими по своему усмотрению.Полицейскими установлена причастность задержанной к аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Используя свое служебное положение, злоумышленница путем несанкционированного перевода похитила денежные средства со счета 27-летней женщины. Похищенными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60