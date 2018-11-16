Аварийный детский сад в поселке имени Кирова Камешковского района закрыли. Жителям приходится возить своих малышей в другие дошкольные учреждения, что не удобно, потому что подавляющее количество родителей трудиться на местном предприятии.

Аварийный детский сад в поселке имени Кирова Камешковского района закрыли. Жителям приходится возить своих малышей в другие дошкольные учреждения, что не удобно, потому что подавляющее количество родителей трудиться на местном предприятии. Администрация района не осталась в стороне и выделила автобус, который и развозит малышей по соседним деревням. Также было принято решение сделать детсадовскую группу в школе посёлка Сереброво. Инициативная группа родителей посчитала, сколько денег уйдет на реконструкцию аварийного здания, куда намного удобнее водить детей, но администрация, по словам жителей, не обращает внимание на проделанную работу и желания людей. Администрация считает, что детсадовская группа при школе другого посёлка - решение более правильное.Ирина Домарева, начальник управления образования г. Камешково: "Первоначально увидев заключение, что здание признано аварийным, стало для нас полушоковым состоянием. Поэтому первоначально было принято решение об организации подвоза и продолжения получения детьми дошкольного образования. Но а в 18 году, спустя пол года мы начали прорабатывать, каким образом, что делать дальше. Потому, что даже на составление проекта, тоже нужны деньги, которых в бюджете не предусмотрено".