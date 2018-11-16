Полицейские установили причастность мужчины к совершению 7-ми имущественных преступлений

Полицейские установили причастность мужчины к совершению 7-ми имущественных преступленийВ Гусь-Хрустальном районе 43-летнего местного жителя обвиняют в совершении серии дачных краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года мужчина незаконно проникал на чужие садовые участки и воровал продукты питания и предметы быта. Полицейские установили причастность дачного вора к совершению 7-ми имущественных преступлений.Ранее судимого за подобные преступления злоумышленника задержали. Похищенное имущество мужчина успел продать, а деньги потратить.Обвиняемый признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд.