Молодой человек заметно нервничал и не смог объяснить, откуда у него этот предмет

Молодой человек заметно нервничал и не смог объяснить, откуда у него этот предметВ Киржаче ночью с 12 на 13 ноября полицейские, патрулирующие улицы, обратили внимание на парня, который нёс в руках какой-то металлический ящик. Во время разговора с правоохранителями молодой человек заметно нервничал и не смог объяснить, откуда у него этот предмет.Оказалось, что ранее судимый 23-летний парень взломал дверь одного из магазинов и украл оттуда сейф. Полицейские сообщили о происшествии хозяину магазина, он подтвердил факт кражи и написал заявление.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу. На время следствия его заключили под стражу.