Северокорейские СМИ распространили информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на полигоне Национального института обороны на испытаниях высокотехнологичного ультрасовременного оружия. Речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера.

Северокорейские СМИ распространили информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на полигоне Национального института обороны на испытаниях "высокотехнологичного ультрасовременного оружия". Речь идет о недавно разработанном виде вооружений тактического характера, передает РИА Новости.Сообщается, что испытания были проведены успешно, "с полным соответствием в отношении его передовых показателей".Южнокорейские СМИ отмечают, что информация об испытаниях в КНДР прошла на фоне пробуксовки в переговорах по разоружению Пхеньяна.В июне 2018 года в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились, что КНДР прекратит ядерную и ракетные программы в ответ на нормализацию отношений двух стран и прекращение формального состояния войны на Корейском полуострове. Но с тех пор ничего конкретного предпринято не было ни со стороны США, ни со стороны КНДР.