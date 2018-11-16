В лагере «Берёзка» проходит 16-й слёт юных лидеров «Наше будущее – в наших руках»

В лагере «Берёзка» проходит 16-й слёт юных лидеров «Наше будущее – в наших руках»Вот уже третий день в оздоровительном лагере «Берёзка» в Ковровском районе проходит 16-й слёт юных лидеров «Наше будущее – в наших руках», сообщают наши коллеги из «».Самые яркие и активные члены молодёжных клубов Владимирской области стали его участникам. Также к нам в региона приехали ребята из Нижегородской области.В этом году организаторы подготовили насыщеннуб образовательную программу на тему экологии. Школьники также участвуют в творческих конкурсах, тренингах и квестах.Мероприятие проводит детско-юношеский центр «Гелиос» при поддержке областного комитета по молодежной политике и администрации Коврова. Организаторы отмечают, что для ребят участие в слёте – хороший способ развить свои организаторские способности, продумать полезные социальные проекты и найти единомышленников, чтобы воплотить планы в жизнь.