16.11.2018

2018-11-16 11:15:59

В московском метро девушку зажало между платформой и вагоном

В столичном метро на станции "Ленинский проспект" девушке зажало ногу прибывшим поездом. Пассажирка оказалась в ловушке между платформой и вагоном, передает



По предварительным данным, девушка ехала на работу. На выходе из поезда ей стало плохо, пассажирка оступилась и ее нога попала в проем между платформой и вагоном. Очевидцы рассказали, что после инцидента пострадавшая лежала на платформе и находилась в шоковом состоянии.