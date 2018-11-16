В результате проведения мероприятия из незаконного оборота полицейскими изъято более 47,3 тысяч литров готовой алкогольной продукции...

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами подразделений ЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве в период с 29 октября по 7 ноября 2018 года организовано более 125 проверок предприятий розничной сети и 9 организаций оптовой торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции на предмет выявления и пресечения противоправных деяний, совершаемых в сферах производства и оборота этилового спирта, а также поддельных акцизных и федеральных специальных марок.В результате проведения мероприятия из незаконного оборота полицейскими изъято более 47,3 тысяч литров готовой алкогольной продукции, более 2,8 тысяч литров этилового спирта и более 18,4 тысяч поддельных федеральных марок.Сотрудниками полиции возбуждено 13 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК РФ «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок», ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», ст. 291 УК РФ «Дача взятки», выявлено 77 административных правонарушений.Как сообщалось ранее https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14855348/, сотрудниками УЭБиПК пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в сбыте немаркированной алкогольной продукции, а также изъято более 3 тонн спиртосодержащей жидкости и более 2,5 тысяч бутылок алкогольной продукции, немаркированной специальными федеральными марками.Комплекс мероприятий по декриминализации алкогольного рынка продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26