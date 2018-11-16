Ночь для спасателей выдалась очень жаркой

Ночь для спасателей выдалась очень жаркойПрошлая ночь оказалась очень непростой для пожарных Камешковского гарнизона. В садовом товариществе в поселке им. Горького полыхали сразу 3 дома. Стоило спасателям потушить огонь, как в том же поселке загорелся еще один дом.Сообщение о первом пожаре поступило на пульт диспетчера в 00:16 16 ноября. На место незамедлительно выехали спасатели. Прибыв через 56 минут, пожарные тушили 3 садовых дома - 2 каркасно-щитовых и кирпичный. К 01:20 сотрудники МЧС полностью справились с пламенем.Однако в 2:14 из поселка имени Горького сообщили об еще одном пожаре - в этот раз загорелся нежилой деревянный дом. Ликвидировать открытый огонь удалось к 02:29. Полностью пожар потушили в 05:10. Общая площадь, уничтоженная пламенем, составила больше 90 квадратных метров.