Установлено, что водитель автомобиля, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, на улице Барышиха на регулируемом переходе совершил наезд на переходившего проезжую часть 11-летнего мальчика...

"Следственной частью СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в районе Митино, в результате которого погиб 11-летний ребенок", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что водитель автомобиля «Вольво», двигаясь на запрещающий сигнал светофора, на улице Барышиха на регулируемом переходе совершил наезд на переходившего проезжую часть 11-летнего мальчика.В результате происшествия ребенок от полученных травм скончался на месте. Водитель в нарушение п. 2.5, 2.6 Правил дорожного движения РФ оставил место ДТП и скрылся."На территории СЗАО г. Москвы был введен план «Перехват». В результате сотрудниками отдельного батальона ДПС УВД по СЗАО на Волоколамском шоссе был остановлен автомобиль под управлением 54-летнего жителя Московской области. Подозреваемый задержан", - добавила Ирина Волк.Следственной частью Следственного управления УВД по СЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.