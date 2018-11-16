Следствие по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова завершено в Турции, обвинительное заключение направлено в прокуратуру.

Следствие по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова завершено в Турции, обвинительное заключение направлено в прокуратуру.Об этом со ссылкой на турецкое агентство Anadolu сообщает РИА Новости.Прокурор Адем Акынджи, ведущий с самого начала расследование, представил на утверждение прокуратуры Анкары обвинительное заключение. После этого дело будет направлено в суд.Российский дипломат был застрелен турецким полицейским Мевлютом Алтынташем 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". После этого сотрудники безопасности ликвидировали нападавшего.Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. По делу о его убийстве турецкие правоохранительные органы арестовали восемь человек, четверо из которых бывшие полицейские. Среди задержанных также руководитель медиагруппы Guru Хайреддин Айдынбаш и организатор выставки, на которой был убит дипломат – Мустафа Тимур Озкан.Турецкие власти возложили ответственность за убийство Карлова на организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Он отвергает данные обвинения.