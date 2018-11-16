Известный американский кантри-музыкант и певец Рой Кларк скончался в четверг в возрасте 85 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

Известный американский кантри-музыкант и певец Рой Кларк скончался в четверг в возрасте 85 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.Кларк стал одним из первых кантри-музыкантов, выступавших в Советском Союзе, впервые посетив нашу страну в 1976 году. В 1989 году была издана видеокассета "Визит дружбы певца Роя Кларка, СССР".В США Кларк был известен не только как кантри-исполнитель, но и как ведущий американских телешоу. В 1982 году он стал лауреатом премии "Грэмми", сообщает ТАСС.Первый альбом Роя Кларка вышел в 1962 году. В 2009 году певец внесён в Зал славы кантри-музыки.