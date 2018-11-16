В ходе конфликта мужчина нанес ножевое ранение своему коллеге.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев - Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).Установлено, что в сентябре текущего года между обвиняемым и его 30-летним коллегой по работе произошел словесный конфликт, перешедший в драку, в ходе которой фигурант нанес потерпевшему ножевое ранение. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.По заключению медиков здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.