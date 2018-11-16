Три человека пострадали в результате взрыва самогонного аппарата в двенадцатиэтажном жилом доме на Нагорной улице в юго-западной части Москвы.

Три человека пострадали в результате взрыва самогонного аппарата в двенадцатиэтажном жилом доме на Нагорной улице в юго-западной части Москвы.Как передает ТАСС, об этом общественность известили в пресс-службе столичного управления МВД.Отмечается, что ЧП произошло по адресу улица Нагорная, 19, корпус 5. Примерно в 20:30 мск в квартире на 5-м этаже произошел сильный взрыв, от которого обвалилась стена в квартире и вылетели стекла во всем доме.Трое пострадавших были экстренно госпитализированы.Установлено, что в злополучной квартире проживает неблагополучная семья, ведущая асоциальный образ жизни.