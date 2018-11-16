Идея лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России нашла неожиданную поддержку у некоторых деятелей культуры и телевидения. В то же время, мнения разделились: есть предложение уже присвоенного звания не лишать, а просто оставить Ефремова без работы.

Идея лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженногоартиста России нашла неожиданную поддержку у некоторых деятелей культуры ителевидения. В то же время, мнения разделились: есть предложение ужеприсвоенного звания не лишать, а просто оставить Ефремова без работы.Реакцию представителей актерского и режиссерского цеха собрал инициаторпредложения о лишении Ефремова звания Вадим Манукян. Член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме благодарен, в частности,телеведущему Алексею Шахматову – который, по словам Манукяна, вник в суть егоидеи."Речь идет не о выступлении на украинском радио, аименно о творческих вечерах "Господин хороший", где в своих номерахЕфремов издевался над Россией и ее гражданами. В одном из номеров Михаилнарядился "Девушкой-Россией" и рассказывал, какая она вся изгой и,дескать, ее все чураются. В другом номере он показал "типичного россиянина" в виде"ватника-пропойцы", для которого употребление боярышника – это норма",– отметил Манукян в интервью Дням.Ру.Алексей Шахматов ранее назвал деятельность Ефремова "скоморошеством".Телеведущему непонятно, откуда взялся миф о Михаиле, как о "великомартисте"."Я видел фрагменты, где он в Самаре пререкался созрителями, будучи пьяным прилично. Назвать его великим? Великим актера делаютроли. Самым изящным было его перевоплощение в начальника филерской команды вфильме "Статский советник" Филиппа Янковского. Вот там да, он был насвоем месте – такой стукачек бегал", – высказался Шахматов. Телеведущийотмечает, что сегодня для того, чтобы набрать просмотры у определеннойаудитории, достаточно "сказатьПууу.... и какой-то прочитать смешной стишок".Вадим Манукян, в свою очередь, напомнил, что в репертуареЕфремова были номера про Путина, Крым и Донбасс, на тему российских политиков иагрессивности России. Руководство России это никак не задевает – так чтоэксперт не видит смысла останавливаться именно на этой части концертов актерана Украине."А вот издевательское и лубочное представление страны иее граждан на потребу украинской публики – это уж, извините, задевает менялично. Кстати, через неделю этот "перфоманс" повторится уже в России,в Екатеринбурге, в "Ельцин-центре", – подчеркивает Манукян.Режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко заявил, что неразделяет "идиотских" высказываний Ефремова – но это не повод лишатьего звания заслуженного артиста. По мнению режиссера, вместо этого власть можетне предлагать ему работу в государственных СМИ, кино и театре.Известный музыкант Юрий Лоза также против такой меры, каклишение звания – но предложил другую меру воздействия. "У нас существуетобщественное порицание, можно лишить его работы – не дать сыгратьпатриотическую роль", – заявил артист.Высказался по резонансной теме и продюсер Бари Алибасов. Поего словам, звание "Заслуженный артист" относится к профессии, а не кидеологии. А вот кто такой Михаил Ефремов и что он натворил – Алибасов незнает.