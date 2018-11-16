Идея лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного
артиста России нашла неожиданную поддержку у некоторых деятелей культуры и
телевидения. В то же время, мнения разделились: есть предложение уже
присвоенного звания не лишать, а просто оставить Ефремова без работы.
Идея лишить актера Михаила Ефремова звания заслуженного
артиста России нашла неожиданную поддержку у некоторых деятелей культуры и
телевидения. В то же время, мнения разделились: есть предложение уже
присвоенного звания не лишать, а просто оставить Ефремова без работы.
Реакцию представителей актерского и режиссерского цеха собрал инициатор
предложения о лишении Ефремова звания Вадим Манукян. Член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме благодарен, в частности,
телеведущему Алексею Шахматову – который, по словам Манукяна, вник в суть его
идеи.
"Речь идет не о выступлении на украинском радио, а
именно о творческих вечерах "Господин хороший", где в своих номерах
Ефремов издевался над Россией и ее гражданами. В одном из номеров Михаил
нарядился "Девушкой-Россией" и рассказывал, какая она вся изгой и,
дескать, ее все чураются. В другом номере он показал "типичного россиянина" в виде
"ватника-пропойцы", для которого употребление боярышника – это норма",
– отметил Манукян в интервью Дням.Ру.
Алексей Шахматов ранее назвал деятельность Ефремова "скоморошеством".
Телеведущему непонятно, откуда взялся миф о Михаиле, как о "великом
артисте".
"Я видел фрагменты, где он в Самаре пререкался со
зрителями, будучи пьяным прилично. Назвать его великим? Великим актера делают
роли. Самым изящным было его перевоплощение в начальника филерской команды в
фильме "Статский советник" Филиппа Янковского. Вот там да, он был на
своем месте – такой стукачек бегал", – высказался Шахматов. Телеведущий
отмечает, что сегодня для того, чтобы набрать просмотры у определенной
аудитории, достаточно "сказать
Пууу.... и какой-то прочитать смешной стишок".
Вадим Манукян, в свою очередь, напомнил, что в репертуаре
Ефремова были номера про Путина, Крым и Донбасс, на тему российских политиков и
агрессивности России. Руководство России это никак не задевает – так что
эксперт не видит смысла останавливаться именно на этой части концертов актера
на Украине.
"А вот издевательское и лубочное представление страны и
ее граждан на потребу украинской публики – это уж, извините, задевает меня
лично. Кстати, через неделю этот "перфоманс" повторится уже в России,
в Екатеринбурге, в "Ельцин-центре", – подчеркивает Манукян.
Режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко заявил, что не
разделяет "идиотских" высказываний Ефремова – но это не повод лишать
его звания заслуженного артиста. По мнению режиссера, вместо этого власть может
не предлагать ему работу в государственных СМИ, кино и театре.
Известный музыкант Юрий Лоза также против такой меры, как
лишение звания – но предложил другую меру воздействия. "У нас существует
общественное порицание, можно лишить его работы – не дать сыграть
патриотическую роль", – заявил артист.
Высказался по резонансной теме и продюсер Бари Алибасов. По
его словам, звание "Заслуженный артист" относится к профессии, а не к
идеологии. А вот кто такой Михаил Ефремов и что он натворил – Алибасов не
знает.