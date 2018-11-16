Владимир Винокур оказался в списке злостных неплательщиков.
На артиста подали в суд за полуторамиллионный долг по коммуналке.
Владимир Винокур оказался в списке злостных неплательщиков.
На артиста подали в суд за полуторамиллионный долг по коммуналке.
Фигуранты судебного дела – 15 дольщиков, в списке которых и
имя Владимира Винокура. Иск против юмориста и его соседей подала управляющая
компания "Жилищник района Арбат" – из-за систематической неуплаты за коммунальные
услуги.
Как сообщается, долг возник из-за подвала, за отопление и
освещение которого собственники элитной московской недвижимости отказывались
платить. К настоящему врмени за артистом числится задолженность в 1,65 миллиона рублей.
Разбирательства коммунальщиков с собственниками арбатских
квартир начались еще в конце сентября этого
года. А в ноябре последовал новый иск от "Жилищника". На 29 ноября
назначена беседа по делу. Намерен ли явиться на нее Винокур – неизвестно.
Владимир Винокур
владеет несколькими квартирами на Арбате. В одной из них проживает сам Владимир
Натанович с женой, в другой – его дочь Анастасия. В соседнем доме – еще одна
квартира: ее хозяйкой была мать артиста, она скончалась в августе. Винокур
признается, что тяжело переживает смерть мамы. Он часто наведывается в ее
комнату, чтобы поразмышлять о жизни.
Что касается долга, то поклонники Винокура предполагают, что
проблема возникла случайно. Вероятно, популярный артист даже не знал, что за
ним числится такая задолженность: он часто бывает на гастролях, да и
недвижимости у него много, уследить за оплатой всех счетов непросто. Другие
посчитали задолженность слишком крупной, чтобы не обращать на нее внимания. Тем
не менее, и те, и другие уверены, что Владимир Натанович скоро этот вопрос
решит, пишет StarHit.