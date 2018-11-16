Владимир Винокур оказался в списке злостных неплательщиков. На артиста подали в суд за полуторамиллионный долг по коммуналке.

Владимир Винокур оказался в списке злостных неплательщиков.На артиста подали в суд за полуторамиллионный долг по коммуналке.Фигуранты судебного дела – 15 дольщиков, в списке которых иимя Владимира Винокура. Иск против юмориста и его соседей подала управляющаякомпания "Жилищник района Арбат" – из-за систематической неуплаты за коммунальныеуслуги.Как сообщается, долг возник из-за подвала, за отопление иосвещение которого собственники элитной московской недвижимости отказывалисьплатить. К настоящему врмени за артистом числится задолженность в 1,65 миллиона рублей.Разбирательства коммунальщиков с собственниками арбатскихквартир начались еще в конце сентября этогогода. А в ноябре последовал новый иск от "Жилищника". На 29 ноябряназначена беседа по делу. Намерен ли явиться на нее Винокур – неизвестно.Владимир Винокурвладеет несколькими квартирами на Арбате. В одной из них проживает сам ВладимирНатанович с женой, в другой – его дочь Анастасия. В соседнем доме – еще однаквартира: ее хозяйкой была мать артиста, она скончалась в августе. Винокурпризнается, что тяжело переживает смерть мамы. Он часто наведывается в еекомнату, чтобы поразмышлять о жизни.Что касается долга, то поклонники Винокура предполагают, чтопроблема возникла случайно. Вероятно, популярный артист даже не знал, что заним числится такая задолженность: он часто бывает на гастролях, да инедвижимости у него много, уследить за оплатой всех счетов непросто. Другиепосчитали задолженность слишком крупной, чтобы не обращать на нее внимания. Темне менее, и те, и другие уверены, что Владимир Натанович скоро этот вопросрешит, пишет StarHit.