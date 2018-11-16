Народным участковым 2018 года признан старший участковый уполномоченный Межмуниципального отдела МВД России «Севский» Брянской области майор полиции Сергей Кузюков.

«Накануне Дня участковых уполномоченных полиции Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил победителей VIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Глава МВД России отметил, что сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции проводится большая работа практически по всем направлениям деятельности органов внутренних дел: «Только в прошлом году ими раскрыто свыше 340 тысяч преступлений, рассмотрено почти 13 миллионов обращений граждан. На участковых возложен основной объем задач по профилактике правонарушений. В настоящее время под их контролем находятся более миллиона лиц, к каждому из которых необходим индивидуальный подход. Результатом принимаемых мер стало снижение числа тяжких преступлений на бытовой почве, а также криминальных посягательств, совершенных ранее судимыми».Министр обратил внимание на то, что с целью снижения высокой нагрузки на службу с апреля текущего года во всех регионах внедрены электронные паспорта административных участков. «Однако никакие информационные технологии не заменят чуткого, внимательного отношения к людям и их проблемам. Именно такие качества проявили наши финалисты», - подчеркнул Владимир Колокольцев.По итогам голосования, в котором приняли участие свыше 400 тысяч человек, Народным участковым 2018 года признан старший участковый уполномоченный Межмуниципального отдела МВД России «Севский» Брянской области майор полиции Сергей Кузюков. Ему присвоено звание подполковника полиции и вручен нагрудный знак победителя конкурса, а также автомобиль, предоставленный Ульяновским автомобильным заводом.Второе место занял старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Боровскому району Калужской области майор полиции Тимур Нурбагандов, а третье место – старший участковый уполномоченный отдела полиции № 1 УМВД России по г. Архангельску Архангельской области старший лейтенант полиции Оксана Марьяндышева. Они награждены медалями МВД России «За доблесть в службе», почетными грамотами и ценными подарками.СправочноВсероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» проводится в соответствии с приказом МВД России от 27 июля 2012 г. № 727. Информационным партнером конкурса выступает Издательский дом «Комсомольская правда».