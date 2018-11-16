Ее смогут получить почти 1,5 тысячи жителей региона

Ее смогут получить почти 1,5 тысячи жителей регионаВладимир Сипягин внёс в ЗакСобрание проект изменений в статью 60-23 закона «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области». Губернатор предлагает с начала 2019 года компенсировать расходы за взноса на капремонт собственникам квартир – неработающим пенсионерам от 70 лет, которые проживают вместе с неработающими инвалидами I или II группы. Дополнительную льготу могут получить почти 1,5 тысячи жителей региона.Компенсацию собственникам жилья, проживающим с инвалидами, будут рассчитывать так: старше 70 лет – 50%, старше 80 лет – в полном объёме.Поправку главы региона уже одобрил комитет по социальной политике и здравоохранению областного парламента. Ее рассмотрят на очередном пленарном заседании ЗС.