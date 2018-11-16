Он незаконно снял с ее счета около 500 тысяч рублей

Он незаконно снял с ее счета около 500 тысяч рублейВладимирский областной суд оставила в силе приговор в отношении мужчины, виновного в краже денег в крупном размере. Ему назначили 2,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.История началась еще в 2009 году. Мужчина стал опекуном 11-летней девочки-сироты, которая была его племянницей. Однако ребенок жил у бабушки и дедушки, которые полностью ее обеспечивали. У дяди девочка была только на время проверок уполномоченными органами.Все это время сироте начислялась пенсия по потере кормильца, распорядиться которой она могла только после 18-ти лет.В 2015 году мужчина оформил на ее банковскую карту и подключил услугу «Мобильный банк». С того момента он мог следить за поступлениями социальных выплат. А в декабре 2016 года, когда девочка стала совершеннолетней, он незаконно снял с ее счета около 500 тысяч рублей.На эту сумму он купил себе «Газель» и оформил автомобиль на подопечную, боясь, что при его долгах по кредитам судебные приставы арестуют машину. Несколько лет дядя запугивал потерпевшую, угрожал отправить ее в детский дом.В феврале прошлого года сироте понадобились деньги на обучение. В банке она узнала, что на пенсионном счете по потере кормильца ничего нет.Оспаривая приговор, подсудимый просил смягчить наказание. Суд в удовлетворении его апелляционной жалобы отказал.