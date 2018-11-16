Соревнования проходили 15 ноября в Городском центре здоровья

Соревнования проходили 15 ноября в Городском центре здоровьяСамбисты из 33 региона выиграли 5 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей на XXX Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского». Соревнования проходили 15 ноября во владимирском Городском центре здоровья.В турнире участвовали около 150 спортсменов из Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областей. Владимирскую область представляли 20 самбистов.На открытии турнира спортсмены чествовали заслуженного тренера России по самбо Вячеслава Рогачёва, который отмечает 50 лет тренерской деятельности.