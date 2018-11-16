Соревнования проходили 15 ноября в Городском центре здоровья
Соревнования проходили 15 ноября в Городском центре здоровья
Самбисты из 33 региона выиграли 5 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей на XXX Всероссийском турнире «Кубок Александра Невского». Соревнования проходили 15 ноября во владимирском Городском центре здоровья.
В турнире участвовали около 150 спортсменов из Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской и Ярославской областей. Владимирскую область представляли 20 самбистов.
На открытии турнира спортсмены чествовали заслуженного тренера России по самбо Вячеслава Рогачёва, который отмечает 50 лет тренерской деятельности.