За неделю специалисты подготовят новый маршрут, который будет удобен для жителей и рентабелен для перевозчиков

За неделю специалисты подготовят новый маршрут, который будет удобен для жителей и рентабелен для перевозчиковСити-менеджер Владимира Андрей Шохин устроил еженедельную планерку по вопросам общественного транспорта.Теперь в городе запустят дополнительный автобусный маршрут до улицы Балакирева. Сейчас здесь есть конечная остановка 10-го троллейбуса, но местные жители попросили организовать еще и автобусы до сюда. За неделю специалисты подготовят новый маршрут, который будет удобен для жителей и рентабелен для перевозчиков.Также на планерке решили увеличить подвижной состав сразу на нескольких маршрутах. Особое внимание должны обратить на качество работы социальных маршрутов, которые обслуживают пенсионеров и льготные категории пассажиров.Для сокращения интервалов движения перевозчики должны увеличить количество автобусов, которые работают в часы пик на маршрутах №№ 4-С, 7-С, 9-С, 20-С и 21-С.Напоминаем, что в городской отдел транспорта и связи можно обратиться с замечаниями и предложениями о работе общественного транспорта во Владимире по телефону «горячей линии» - 53-31-35.