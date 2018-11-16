На эти цели запланировано 708,8 миллиона рублей

На эти цели запланировано 708,8 миллиона рублейВ следующем году на реализацию нацпроектов во Владимирской области выделят около 8-ми миллиардов рублей.150 миллионов, например, направят в малокомплектные сельские школы. Их в регионе 30. Первый заместитель губернатора Вячеслав Кузин отметил, что финансирование будет проводиться стабильно, и ни одну сельскую школу точно не закроют.Также жители многих территорий ждут открытия новых школ. В скором времени планируется построить 4 учебных заведения. На эти цели запланировано 708,8 миллиона рублей. Эти средства планируется направить на строительство школ - в Собинке, там школу на 1000 мест в следующем году уже сдадут; в Камешкове — новая школа на 675 мест; в деревне Купреево — школа на 132 места и в микрорайоне Коммунар — на 1100 мест.