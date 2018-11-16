Работники закрывшихся магазинов просят о помощи и жалуются на свое руководство

Работники закрывшихся магазинов просят о помощи и жалуются на свое руководствоВо Владимирской области закрылись все супермаркеты сети «Амби-Квартал». Эту информацию нашим коллегам из «» подтвердили представители компании.В 33 регионе фирма ООО «Амбитус» появилось в 2004 году. Ее магазины знают все – «Квартал» и «Амби». А в 2016 году компания купила еще и супермаркеты сети «Алекс».ООО «Амбитус» появилась на рынке Владимирской области с 2004 года. Основным видом её деятельности являлось развитие сети магазинов самообслуживания «Квартал» и «Амби». В 2016 году «Амбитус» приобрела сеть магазинов «Алекс».С закрытием «Кварталов» и «Амби» во Владимире больше нет ни одной местной сети супермаркетов. «Пятерочки», «Дикси» и «Магниты» вытеснили конкурентов.А социальных сетях работники закрывшихся супермаркетов просят о помощи и жалуются на свое руководство.