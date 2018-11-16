Стало известно, что хозяин квартиры на Нагорной улице в Москве, где вечером 15 ноября произошел взрыв, был ранее судим за распространение наркотических средств.

Стало известно, что хозяин квартиры на Нагорной улице в Москве, где вечером 15 ноября произошел взрыв, был ранее судим за распространение наркотических средств.Источник в правоохранительных органах сообщил, что в настоящее время мужчина допрошен полицейскими.Полицейские не исключают, что причиной взрыва мог стать самогонный аппарат или вещество для приготовления наркотических смесей, передает ТАСС.В настоящее время все эти версии прорабатываются. Информация о том, что произошел взрыв бытового газа, не подтвердилась.Вечером 15 ноября в одной из квартир на Нагорной улице произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, а также обвалилась одна из стен квартиры.