Хакеры атаковали 15 ноября больше 50 российских банков, разослав им под видом писем из Банка России сообщения с вредоносным содержанием. Об этом говорится в релизе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак

Рассылка прошла с поддельного адреса Банка России, Group-IB называет ее отправителями хакерскую группировку Silence. Письма с темой "Информация центрального банка Российской Федерации" предлагали получателям ознакомиться с постановлением регулятора "Об унифицировании формата электронных банковских сообщений ЦБ РФ" и незамедлительно приступить к исполнению "приказа", отмечают в Group-IB. Документы якобы размещались во вложенном архиве, распаковав который пользователь в итоге загружал Silence. Downloader - инструмент, который используют хакеры Silence.Стиль и оформление письма были практически идентичны официальным рассылкам ЦБ, подчеркивают в Group-IB. "Скорее всего, хакеры имели доступ к образцам подлинных сообщений. Напомним, что согласно данным отчета Group-IB, выпущенного в сентябре этого года, участниками Silence являются люди, предположительно занимавшиеся или занимающиеся легальной работой - пентестами и реверс-инжинирингом. Именно поэтому они хорошо знакомы с документооборотом в финансовом секторе и работой банковских систем", - говорится в отчете.По данным Group-IB, вредоносную рассылку 15 ноября получили минимум 52 банка в России и не менее пяти банков за рубежом. Скорее всего, атакованных банков было больше ста, считают в компании. О пострадавших от действий хакеров не сообщается. Подобная атака фиксировалась также и 23 октября. По данным Group-IB, письма отправлялись с поддельного адреса ФинЦЕРТ (структурное подразделение Департамента информационной безопасности Банка России) группировкой MoneyTaker. Письма содержали пять вложений, также стилизованных под официальные документы ЦБ. Три файла из пяти являлись пустышками-приманками, а два других содержали загрузчик Meterpreter Stager, говорится в отчете Group-IB. Аналитики Group-IB считают, что образцы документов ЦБ хакеры получили из ранее скомпрометированных почтовых ящиков сотрудников российских банков.О хакерской атаке на свои ресурсы 15 ноября сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По заявлению ведомства, произошла массовая рассылка вируса, ворующего служебные логины и пароли. Параллельно шла атака на информационные ресурсы, возможно, с целью взлома, отмечали в ФАС.