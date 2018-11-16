Кадровый состав больниц региона все расширяется

Кадровый состав больниц региона все расширяетсяС начала этого года в больницы региона работать пришли 61 специалист с высшим медицинским образованием. Так, например, в первичном звене стало на 16 участковых врачей больше: 8 педиатров и 8 терапевтов.4 педиатра теперь работают в Областной детской клинической больнице. По одному педиатру – в Муроме, в Гусь-Хрустальном, в Вязниках и Собинке.2 терапевта пришли в владимирскую Городскую клиническую больницу №5, еще 2 участковых – в Городскую поликлинику №1. Кадровое пополнение есть и во владимирских больницах №2 и №4, а также в Камешках и Киржаче.Кадровый состав расширился в стоматологических поликлиниках. В Детской стоматологической поликлинике теперь 3 новых стоматолога, в Областной стоматологической поликлинике – 2, в владимирской Стоматологической поликлинике №1 – 1.Также в Городскую больницу №4 во Владимире пришли работать кардиолог, невролог и рентгенолог, в Александровскую больницу –анестезиолог-реаниматолог и уролог, в Ковровскую больницу №2 – офтальмолог.