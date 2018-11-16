В ходе следствия установлена причастность обвиняемого к совершению семи имущественных преступлений.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии имущественных преступлений.Установлено, что летом текущего года, обвиняемый незаконно проникал в садовые участки, расположенные на территории Гусь-Хрустального района, откуда похищал продукты питания и предметы быта.В ходе расследования полицейские установили причастность местного жителя к совершению семи имущественных преступлений.Ранее судимый за аналогичные преступления злоумышленник был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий на территории Гусь-Хрустального района. Как выяснилось впоследствии, похищенное имущество фигурант реализовал, а вырученные деньги потратил.Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.