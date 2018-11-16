По заключению докторов здоровью мужчины был причинен тяжкий вред

По заключению докторов здоровью мужчины был причинен тяжкий вредВ Юрьев-Польском районе 38-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В сентябре этого года мужчина поругался со своим 30-летним коллегой. Их конфликт дошел до драки, во время которой обвиняемый ударил своего противника ножом. Потерпевшего госпитализировали.Полицейские задержали нападавшего. Он во всем признался.Материалы уголовного дела направлены в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы на срок до 10-ти лет с ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо без такового.