Мужчина жестоко избивал свою супругу

Мужчина жестоко избивал свою супругуСобинский городской суд вынес приговор местной жительнице. Женщина убила своего мужа, защищаясь от него.Как-то раз вечером подсудимая с супругом распивали спиртные напитки. Они начали ругаться, потому что мужчина ревновал свою возлюбленную. Перейдя от слов к действию, он начал избивать супругу. От удара по голове женщина упала на пол, а мужчина продолжил ее истязать, пиная ногами по голове, телу и конечностям.Пытаясь защититься, женщина взяла столовый нож. В это время муж напал на нее сзади и обхватил руками. Она вырывалась из захвата и била ножом в тело супруга. От полученных повреждений мужчина скончался.Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 2 года.