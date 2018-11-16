Житель Тайваня был арестован полицейскими за то, что проявлял нездоровый интерес к волосам незнакомых девушек. Мужчина нюхал и жевал волосы своих жертв.

Житель Тайваня был арестован полицейскими за то, что проявлял нездоровый интерес к волосам незнакомых девушек. Мужчина нюхал и жевал волосы своих жертв.Один из инцидентов произошел в лифте и попал на камеру видеонаблюдения. Злоумышленник сказал незнакомой девушке, что у нее в волосах застрял паук и предложил свою помощь. Затем он стал перебирать пряди волос, обнюхивать их и после жевать. Жертва быстро поняла, что происходит, но побоялась сопротивляться. Когда лифт приехал на нужный этаж, девушка сразу вышла.О произошедшем она рассказала своему молодому человеку, который обратился к охранникам здания. Через некоторое время мужчину задержали в собственной квартире и доставили в полицейский участок. Позднее выяснилось, что ранее он совершил такое же нападение на другую девушку.Напомним, что летом этого года московские полицейские задержали подозреваемого в домогательствах к девушке в лифте жилого дома. Как утверждает жертва, на нее набросился незнакомый человек: мужчина начал облизывать руки и плечи москвички. К счастью, девушка сумела оттолкнуть нападавшего и выбежать на своем этаже.Сразу после инцидента потерпевшая вызвала полицию. Предполагаемого преступника, которого опознала москвичка, задержали на месте преступления. Подозреваемым оказался 35-летний уроженец Узбекистана.