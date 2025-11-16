Владимирский уличный художник, известный под псевдонимом Мишкин, заявил, что пожар, произошедший ночью на 15 ноября в Гастромаркете «Рынок на Студеной» уничтожил почти все работы

Владимирский уличный художник, известный под псевдонимом Мишкин, заявил, что пожар, произошедший ночью на 15 ноября в Гастромаркете «Рынок на Студеной» уничтожил почти все работы владимирских авторов, которые показывались там в рамках выставки «За границами улицы». Всего на втором этаже Гастромаркета были размещены около 60 работ 12 художников: Никита Куир, Никита Biro, Аня Жарёнова (jara), Некто,