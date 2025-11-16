Возгорание, напомним, произошло в ночь на 15 ноября.

Известный владимирский художник Мишкин в своем Telegram-канале «Тележка Мишкин» рассказал о последствиях .Как оказалось, именно там местные художники разместили выставку. По словам Мишкина, на ней были представлены более 60 холстов разных авторов.Около 80% работ были уничтожены огнём. Осталось пять или шесть холстов. Ещё столько же покрыты копотью. У самого художника Мишкина из 11-ти работ остался только один обугленный холст и такой же стул.Напомним, пожар в здании «Рынка на Студеной» . Общая площадь пожара составила 100 кв.м. Из здания спасатели эвакуировали 15 человек.