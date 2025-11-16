Столкнулись две иномарки.

В субботу, 15 ноября, в Александрове, на улице Красный переулок, произошло ДТП, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской областиПо предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель «Тойоты» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Вольво», которым управлял 38-летний водитель.В результате аварии пострадали два человека: водитель «Тойоты», а также ее 32-летний пассажир.В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области рассказали, что подразделение чрезвычайного ведомства выезжало на место ДТП и деблокировало одного человека из разбитого автомобиля. Обоих пострадавших скорая помощь увезла в больницу.По факту аварии в ГАИ Александровского района проводят проверку. В Госавтоинспекции просят водителей быть особенно осторожными с учетом гололеда, который образовался после недавних дождя и мокрого снега.