Среди ключевых экспонатов – Меч Сталинграда и парадный мундир Сталина.

Мультимедийная выставка-сенсация Свидетели Великой Победы, получившая признание в Москве, с 18 ноября откроется для петербуржцев в историческом парке Россия – Моя история, сообщают организаторы экспозиции.Более 1600 оцифрованных фотографий и видеоматериалов позволили создать эффект полного погружения. На огромных экранах в формате 3D оживут уникальные артефакты из коллекций ведущих военных музеев страны.Среди ключевых экспонатов – символ мужества Меч Сталинграда и парадный мундир Сталина. Каждый предмет рассказывает свою историю. От медицинского чемодана Магды Геббельс до личных вещей героев-фронтовиков.Особое место занимают судьбы легендарных защитников. Посетители узнают о невероятной силе духа летчика Алексея Маресьева, отваге истребителя Лидии Литвяк и несгибаемой воле снайперов Натальи Ковшовой и Марии Поливановой.Увидеть ожившую историю можно абсолютно бесплатно с 18 по 23 ноября и с 16 по 24 декабря по адресу: ул. Бассейная, 32. Доступны как самостоятельный осмотр, так и экскурсии. Сеансы начинаются в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00.