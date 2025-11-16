Двое человек пострадали в результате аварии, произошедшей на улице Красный переулок в Александрове днем 15 ноября. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

Двое человек пострадали в результате аварии, произошедшей на улице Красный переулок в Александрове днем 15 ноября. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем Toyota не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с Volvo под управлением 38-летнего мужчины. В результате аварии пострадали водитель и