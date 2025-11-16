Всё из-за повреждения магистрального канала «третьими лицами».

В «Ростелекоме» объяснили, почему частично пропал интернет в нескольких регионах Центральной России, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.Ранее жители Владимирской, Ярославской, Ивановской и Костромской областей пожаловались на отсутствие интернета от «Ростелекома».В пресс-службе компании пояснили, что проблема возникла из-за повреждения «третьими лицами» магистрального канала на территории Ярославской области.В настоящее время все повреждения устранены — связь полностью восстановлена.