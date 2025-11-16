не всем дифченкам красоваться
в журнале с глянцевой обложкой,
с киногероем целоваться,
ловить такси прекрасной ножкой,
убить нахала наглым взглядом,
поить мужчин любовным ядом,
пить кофе поданный в кровать,
наряд часами примерять,
менять на золото свой смех,
швырять в лицо бесценный мех,
дуть губки, ножкой топать громко,
и запахом парфюма тонким,
сердца на клочья разрывать,
хотеть - и тут же получать,
и не любить но быть любимой,
и не желать но обладать,
не знать значения "страдать",
все это значит - быть красивой
