Городские службы Владимира круглосуточно работают над устранением последствий снегопада. Коммунальщики и энергетики прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Городские службы Владимира круглосуточно работают над устранением последствий снегопада. Коммунальщики и энергетики прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность жителей. Сотрудники ЦУГД расчищают дороги, тротуары и остановки, используя 43 единицы техники и около 90 рабочих. Энергетики «Владимирэнерго» ликвидируют последствия нарушений, вызванных сильным ветром и мокрым снегом. В восстановительных работах задействованы 34 бригады. Впереди ожидается похолодание и