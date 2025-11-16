Крупная авария на магистральных сетях “Ростелекома” 15 ноября оставила Владимирскую область без проводного интернета и телевидения почти на целый день. Сбои начались днем 15 ноября и

Крупная авария на магистральных сетях “Ростелекома” 15 ноября оставила Владимирскую область без проводного интернета и телевидения почти на целый день. Сбои начались днем 15 ноября и затронули также Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. По первоначальной информации, причиной отключения стало повреждение магистрального кабеля в Ярославской области. Несмотря на обещания восстановить связь в течение четырех часов, работы