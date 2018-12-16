Футболисты Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов вышли в полуфинал домашнего клубного чемпионата мира, разгромив тунисский Эсперанс со счетом 3:0. В следующей стадии их ждет встреча с аргентинским Ривер Плейтом.

Футболисты "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов вышли в полуфинал домашнего клубного чемпионата мира, разгромив тунисский "Эсперанс" со счетом 3:0. В следующей стадии их ждет встреча с аргентинским "Ривер Плейтом".У победителей отличились Мохамед Ахмад, Хуссейн Эль-Шахат и Бандар Аль-Ахбаби.Полуфинал между "Аль-Айном" и "Ривер Плейтом" состоится 18 декабря. На следующий день за выход в финал поспорят японская команда "Касима Антлерс" и мадридский "Реал", являющийся действующим чемпионом мира среди клубов.