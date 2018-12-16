Суд Мальдивской республики заморозил счета бывшего президента этой страны Абдуллы Ямина. Это связано с расследованием в отношении экс-главы государства, которого подозревают в возможности финансовых махинаций. Речь идет о сумме в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов).

Суд Мальдивской республики заморозил счета бывшего президента этой страны Абдуллы Ямина. Это связано с расследованием в отношении экс-главы государства, которого подозревают в возможности финансовых махинаций. Речь идет о сумме в 100 миллионов мальдивских руфий (около 6,5 миллиона долларов).Как сообщает РИА Новости со ссылкой на мальдивские СМИ, банковские счета Ямины были заморожены в минувшую пятницу, 14 декабря. Решение было принято уголовным судом страны.Кроме того, бывшего президента вызвали на допрос из-за возможного нарушения избирательного законодательства. В октябре в ряде изданий появилась информация о конфиденциальном письме службы финансовой разведки при ЦБ в полицию. В нем говорилось, что в сентябре, до проведения президентских выборов, на личный счет Ямина поступили два платежа на сумму около 1,5 миллиона долларов. Позже деньги со счета были сняты.ЦБ сделал запрос об источнике средств и получил ответ, что это "пожертвования от частных компаний и других (источников) для использования в ходе президентских выборов 2018 года". А кандидаты на высший государственный пост на Мальдивах, в соответствии с избирательным законодательством, не могут использовать для проведения предвыборной кампании личные счета и обязаны раскрывать имена жертвователей.В начале февраля этого года на Мальдивах разразился политический кризис, возникли беспорядки. В этой связи россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на Мальдивы.