Сход семи пустых вагонов грузового электропоезда сообщением Агрыз — Красноуфимск произошел в Куединском районе Пермского края (Ижевский регион Горьковской железной дороги)/

В Куединском районе Пермского края сошли с рельсов 7 пустых вагонов грузового поезда.Сообщается, что сход произошел на перегоне Рабак — Куеда двухпутного электрифицированного участка Агрыз-Красноуфимск.Пострадавших нет, к месту происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда, передает "Интерфакс".По предварительной информации, причиной инцидента стало падение с путепровода крановой техники.Экологической безопасности ничего не угрожает.В графике движении пассажирских поездов возможны задержки.