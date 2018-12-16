Популярность ведущего программ Утренняя почта и Утренняя звезда была запредельна. Юрию Николаеву не давали проходу поклонницы, которые даже пытались прорваться к нему домой. Иногда артисту происходящее казалось галлюцинацией.

Популярность ведущего программ "Утренняя почта" и"Утренняя звезда" была запредельна. Юрию Николаеву не давали проходупоклонницы, которые даже пытались прорваться к нему домой. Иногда артиступроисходящее казалось галлюцинацией.Юрий Николаев принимает поздравления с юбилеем: известномуведущему исполняется 70 лет. Звезды российской эстрады пришли поблагодарить"дядю Юру" в студию программы "Сегодня вечером": ведьпопулярность многих из них началась именно с участия в "Утренней почте".Так зрители узнали имена Юрия Лозы, Григория Лепса, Валерии, Надежды Бабкиной имногих других.Все годы работы Николаева на телевидении дома его ждала сэфиров единственная любимая женщина – супруга Элеонора. Начиналась ихсовместная жизнь бедно, но весело. В день, когда влюбленные подавали заявление,у Николаева был спектакль. Пара очень спешила, никак не могла поймать такси – ив результате жених с невестой приехали к ЗАГСу на бетономешалке."А уже когда мы расписывались в том же ЗАГСе, былМендельсон, цветы, шампанское. Я начинаю расплачиваться, а мне не хватаетденег. И Лялины свидетели скинулись. Так что денег у нас тогда не было даже нашампанское", – рассказал Николаев.Элеоноре пришлось проявлять понимание и терпеть бешенуюпопулярность мужа, огромное количество его поклонниц. Как рассказалтелеведущий, в советские времена в районе Останкино был пост, гдесторожили фанатки. Обычно охрана предупреждала его о том, где можно безопасновыйти. Но однажды особо настойчивая девушка пришла прямо к нему домой."Выхожу из овощного магазина с капустой, огурцами.Возле подъезда стоит девушка и говорит: "Здравствуй, Юрочка". Яничего не соображаю, а потом понимаю, что моя белочка подъехала", -вспоминает артист. рассказал, что, когда прошел первый шок, он началчитать девушке лекцию о морали и семье. Лишь минут через 30 поклонницаокончательно поняла, что в квартиру своего кумира так и не попадет. Онасмертельно обиделась и ушла, пишет .