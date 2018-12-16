Популярность ведущего программ Утренняя почта и
Утренняя звезда была запредельна. Юрию Николаеву не давали проходу
поклонницы, которые даже пытались прорваться к нему домой. Иногда артисту
происходящее казалось галлюцинацией.
Популярность ведущего программ "Утренняя почта" и
"Утренняя звезда" была запредельна. Юрию Николаеву не давали проходу
поклонницы, которые даже пытались прорваться к нему домой. Иногда артисту
происходящее казалось галлюцинацией.
Юрий Николаев принимает поздравления с юбилеем: известному
ведущему исполняется 70 лет. Звезды российской эстрады пришли поблагодарить
"дядю Юру" в студию программы "Сегодня вечером": ведь
популярность многих из них началась именно с участия в "Утренней почте".
Так зрители узнали имена Юрия Лозы, Григория Лепса, Валерии, Надежды Бабкиной и
многих других.
Все годы работы Николаева на телевидении дома его ждала с
эфиров единственная любимая женщина – супруга Элеонора. Начиналась их
совместная жизнь бедно, но весело. В день, когда влюбленные подавали заявление,
у Николаева был спектакль. Пара очень спешила, никак не могла поймать такси – и
в результате жених с невестой приехали к ЗАГСу на бетономешалке.
"А уже когда мы расписывались в том же ЗАГСе, был
Мендельсон, цветы, шампанское. Я начинаю расплачиваться, а мне не хватает
денег. И Лялины свидетели скинулись. Так что денег у нас тогда не было даже на
шампанское", – рассказал Николаев.
Элеоноре пришлось проявлять понимание и терпеть бешеную
популярность мужа, огромное количество его поклонниц. Как рассказал
телеведущий, в советские времена в районе Останкино был пост, где
сторожили фанатки. Обычно охрана предупреждала его о том, где можно безопасно
выйти. Но однажды особо настойчивая девушка пришла прямо к нему домой.
"Выхожу из овощного магазина с капустой, огурцами.
Возле подъезда стоит девушка и говорит: "Здравствуй, Юрочка". Я
ничего не соображаю, а потом понимаю, что моя белочка подъехала", -
вспоминает артист. рассказал, что, когда прошел первый шок, он начал
читать девушке лекцию о морали и семье. Лишь минут через 30 поклонница
окончательно поняла, что в квартиру своего кумира так и не попадет. Она
смертельно обиделась и ушла, пишет .