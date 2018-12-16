Решение суда об аресте бывших военнослужащих украинского батальона Донбасс остается в силе.

Решение суда об аресте бывших военнослужащих украинского батальона "Донбасс" остается в силе, говорится в решении апелляционного суда города Тбилиси.Ранее сообщалось, что в ночь на 2 декабря в одной из гостиниц грузинской столицы были задержаны бывшие военнослужащие батальона "Донбасс". При обыске у шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии было изъято огнестрельное оружие: пистолеты Макарова и Beretta, автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы.Задержанным предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного орудия и взрывчатых веществ.По информации грузинских СМИ, бывшие военнослужащие батальона "Донбасс" прибыли в Тбилиси по приказу бывшего командира батальона "Донбасс", депутата Верховной Рады Семена Семенченко и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили для организации беспорядков на митинге оппозиции 2 декабря в Тбилиси. В том числе планировалось применение огнестрельного оружия.