Главную новогоднюю елку России в воскресенье срубят в Московской области - в районе деревни Еремино Щелковского района. Два дня дерево будут собирать в дорогу. 18 декабря елка прибудет в Кремль.

Главную новогоднюю елку России в воскресенье срубят в Московской области — в районе деревни Еремино Щелковского района. Два дня дерево будут собирать в дорогу. 18 декабря елка прибудет в Кремль.По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, именно это дерево победило в "конкурсе красоты", когда специалисты подбирали подходящую к строгим кремлевским стандартам ель. Возраст дерева 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 см.Проводы елки в Щелковском районе будут сопровождаться новогодней ярмаркой и народными гуляниями.После того как елка прибудет в Кремль, еще несколько дней уйдет на ее установку и наряды, которые подобраны в стиле "Зимний лес".Общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле 26 декабря, сообщает ТАСС.