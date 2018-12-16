Инспекторы особое внимание будут обращать на соблюдение детьми правил перехода дороги, водителями - правил проезда пешеходных переходов и перевозки детей в салоне автомобиля...

В период с 17 по 26 декабря 2018 года в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД Москвы проведут профилактическое мероприятие «Зимние каникулы».Инспекторы дорожно-патрульной службы особое внимание будут обращать на соблюдение детьми правил перехода дороги, водителями - правил проезда пешеходных переходов и перевозки детей в салоне автомобиля.В ходе рейда планируется осуществление комплекса мероприятий по проверке и совершенствованию организации дорожного движения, состояния проезжей части на подъездных путях к местам проведения новогодних представлений.Активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма сотрудников Госавтоинспекции Москвы будет проведена в общеобразовательных учреждениях. Автоинспекторы примут участие в родительских собраниях, проведут профилактические беседы в рамках соблюдения Правил дорожного движения среди водителей и пешеходов.ГИБДД Москвы призывает применять светоотражающие элементы на верхней одежде в темное время суток. Фликеры делают пешехода более заметным на проезжей части, что значительно снижает риск дорожно-транспортного травматизма. Соблюдайте Правила дорожного движения, будьте дисциплинированными на дороге и подавайте положительный пример своим детям.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81