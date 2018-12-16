Самые последние данные в деле российских биатлонистов, которых аккурат накануне Кубка мира заподозрили в нарушении антидопинговых правил еще в прошлом году. В Хохфильцене - заседание исполкома Международного союза биатлонистов.

Самые последние данные в деле российских биатлонистов, которых аккурат накануне Кубка мира заподозрили в нарушении антидопинговых правил еще в прошлом году. В Хохфильцене — заседание исполкома Международного союза биатлонистов.Российский вопрос на заседании IBU обсуждали без камер. И без России. Сидя в приемной, Владимир Драчев даже не надеялся на чудо. Мы слишком привыкли к плохим новостям в спорте. И безосновательным обвинениям. Именно такие нам и предъявили. Пока президент Союза биатлонистов России бежит к нашей камере, появляется пресс-релиз: "Никаких фактов".И стучась в номера российских биатлонистов в ночь на 13 декабря, австрийская полиция, получается, это знала.То, что случилось в отеле "Зальцбург Хорф" теперь можно называть диверсией. Потому что из строя одним выстрелом вывели не только тех кто в списке, а целую сборную. Потому что ни бежать, ни стрелять, ни спать спокойно после таких новостей не получается.История с российским биатлоном должна была закончиться нехорошо. Полиция рекомендовала спортсменам и тренерам не поднимать шум, прессу. Так же, по-тихому должны были и принять решение о временном отстранении спортсменов. С формулировкой "пока идет расследование".Дмитрий Губерниев первым внимательно прочитал три листочка. Доказательств ноль, самый убийственный пункт — вернуть премии. Такое нужно публиковать. На то, чтобы убедить штаб, Дима потратил полночи."Риск был? Да, я абсолютно уверен, если бы не мой ночной "Инстаграм" и наша переписка с Драчевым, и вся эта волна, что мы подняли вместе с каналом "Россия", мы бы не отстояли биатлон", — говорит Губерниев.Сегодня гонка преследования, завтра — эстафета. Трасса сложная. Равнина и трудный подъем в финале. Нужно экономить силы и нервы. Хохфильцен нашим биатлонистам дается очень непросто.