Почетный президент Федерации велоспорта России Игорь Макаров прокомментировал начало стартующего в январе нового сезона Мирового тура, в котором примет участие российско-немецкая команда Katusha-Alpecin. Конюшня начнет свой юбилейный год гонкой в Австралии.

Почетный президент Федерации велоспорта России Игорь Макаров прокомментировал начало стартующего в январе нового сезона Мирового тура, в котором примет участие российско-немецкая команда Katusha-Alpecin. "Конюшня" начнет свой юбилейный год гонкой в Австралии.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в начале декабря в немецком Кобленце прошла презентация "Катюши", для которой глава группы компаний "Арети" является отцом-основателем. Макаров отметил, что с тех пор, как он делит заботу о "Катюше" с немецким концерном Alpecin, он не прекратил поиски новых спонсоров для своего детища."Обыватели считают, что велокоманда сама может себя "прокормить", но это не так, — говорит Игорь Викторович. – Наоборот, это спонсоры ведущих "конюшен" зарабатывают на том, что могут продвигать свою продукцию с помощью участия гонщиков в крупнейших и популярнейших гонках".Макаров отметил, что с изменением статуса, когда "Катюшу" по просьбе немецких партнеров перевели под нейтральный швейцарский флаг, несколько изменилась и финансовая сторона жизни команды: "В условиях новой политической ситуации, в условиях санкций мы пошли навстречу партнерам. И к нам пришли новые спонсоры, но несколько ухудшились результаты. Под российским флагом, что интересно, были результаты очень хорошие"."Однако, когда, казалось, упали результаты, к нам стали приходить новые спонсоры. Меня это удивило. Раньше я старался мотивировать партнеров и призывал спонсоров к спокойствию, теперь наоборот — уже они мне говорят, что всё в команде будет хорошо в следующем соревновательном году", — сказал Макаров.Стоит напомнить, что Katusha-Alpecin имеет главного технического спонсора в лице крупной немецкой компании по производству спортивных велосипедов Canyon, которая, к слову, принимала на своей территории презентацию состава. Перед сезоном-2019 команда подписала новый спонсорский контракт с известным автомобильным брендом BMW, также среди спонсоров "Катюши" компании Bakley, SiDi, Wahoo, Sram, Tacx и другие.