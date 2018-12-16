Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил президента России Владимира Путина.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил президента России Владимира Путина за вмешательство в проверку фонда режиссера Александра Сокурова. Пиотровский назвал заявление, написанное в полицию на Сокурова одним из граждан, "странной историей"."Владимир Владимирович, вам спасибо за Александра Николаевича Сокурова, вы остановили эту странную историю, которая происходила, и слава Богу", — заявил Пиотровский.Полиция Петроградского района Петербурга искала в работе некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" "противоправные действия" и нарушений не нашла, пишет РИА Новости.