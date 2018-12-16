Предстоятелем поместной православной церкви — митрополитом Киевским и всея Украины избран Епифаний (Думенко).

Предстоятелем "поместной православной церкви — митрополитом Киевским и всея Украины" избран Епифаний (Думенко).Об избрании предстоятеля объявил со сцены, возведенной накануне на площади у Софийского собора в Киеве, министр культуры Украины Евгений Нищук. Предстоятеля "новой церкви на Украине" выбрали на "объединительном соборе", который прошел в украинской столице в субботу, 15 декабря.Епифаний взошел на сцену вместе с президентом Украины, который представил его как "главу новой церкви".В "объединительном соборе" также принимали участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий и представитель вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась принимать участие в мероприятии. Ранее сообщалось, что несмотря на этот отказ, два архиерея УПЦ приехали в Киев. Это митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр и митрополит Винницкий Симеон. В Московском патриархате сравнили их участие в "объединительном соборе" с предательством Христа Иудой. Украинские СМИ сообщили, что власти заставили более 15 священников УПЦ подписать верительные грамоты митрополиту Винницкому и Барскому Симеону. Документ наделил его правом голосовать от их имени."Этот день войдет в историю Украины", — заявил Порошенко во время трансляции украинского телеканала "Прямой".Он также заявил, что поедет в Стамбул вместе с главой "новой церкви" Епифанием в начале января, рассчитывает получить от Константинопольского патриарха томос об автокефалии.Ранее Порошенко сравнил проведение "объединительного собора" с обрезанием веревок, которыми Украина была привязана к империи.