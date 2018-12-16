Прославившийся на всю страну благодаря неоднозначным взглядам на мужскую красоту и готовность воплотить этот идеал в жизнь Кирилл Терешин в очередной раз оказался на грани ампутации рук. Молодой человек почувствовал себя плохо во время съемок клипа.

Прославившийся на всю страну благодаря неоднозначным взглядам на мужскую красоту и готовность воплотить этот "идеал" в жизнь Кирилл Терешин в очередной раз оказался на грани ампутации рук. Молодой человек почувствовал себя плохо во время съемок клипа.Сейчас можно говорить о том, что решение вкачать себе в руки синтол стало одним из самых дальновидных, однако весьма сомнительных решений Кирилла Терешина. Именно благодаря этому он стал знаменитым на всю страну, подружился с Андреем Малаховым и продолжает будоражить умы публики.Вместе с этим, сомнительные вмешательства в организм отразились на здоровье молодого человека. Несколько раз он попадал в больницу. Парню грозила ампутация рук. Произошло это с ним и во время съемок клипа исполнителя Султана Урагана.У Кирилла Терешина резко подскочила температура. На съемочную площадку приехала скорая помощь, которая диагностировала у молодого человека воспаление. Речи о продолжении съемок уже не шло.В итоге Кириллу пришлось уехать домой, а съемки отложили на неопределенный срок. Как выяснилось позже, эта ситуация длится уже несколько месяцев, обладатель рук-базук ездил на консультацию к врачам в другой город, которые пообещали ему удалить синтол, передает .Впрочем, специалисты предупреждают, что удаление синтола может и не помочь в запущенном случае. Дело в том, что это вещество в организме человека вызывает фиброз, а затем некроз тканей. После следует ампутация конечностей. И это в лучшем случае. В худшем человека ждет мучительная смерть."Я очень расстроен. Конечно, не ожидал такого поворота событий. И дело даже не в срыве съемок. В этом клипе хотел показать, что людям, которые экспериментируют со своей внешностью, нужно остановиться и задуматься. Ведь в погоне за красотой человек может умереть", – рассказал Султан Ураган.